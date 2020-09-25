شكرا لقرائتكم سلبية عينة على لطفي قبل مباراة طنطا ضد الأهلي.. واستمرار إيجابية ديفيد سيزا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثبت عينات "رابيد تيست" التي خضع لها الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سلبية الحارس الدولي علي لطفي قبل ساعات من مباراة طنطا المقرر اقامتها غداً في الدوري المصري الممتاز.

بينما استمرت نتيجة عينة المدرب السويسري ديفيد سيزا ليواصل الغياب عن الفريق للمرة الرابعة ومن المقرر أن يخضع خلال الأيام المقبلة لعينة أخرى إذا ثبت إيجابيتها سيتم إيداعه أحد المستشفيات الخاصة بالعزل الصحي.

Advertisements

واضطر الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر الى استبعاد علي لطفي عن مباراة اليوم لإخضاعه لعينة جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة للتأكد من سلبية عينته من عدمها حتى يبدأ الدخول في التدريبات الجماعية للفريق الكروي الأول بالنادي.

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمباراة طنطا المقرر لها الثامنة من مساء غداً، السبت، بإستاد الاهلي الجديد بمدينة السلام في إطار منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الممتاز.

وتضم قائمة الاهلي 21 لاعباً هم : محمد الشناوي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي ومحمد هاني وعربي بدر ومحمد فخري.