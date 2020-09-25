شكرا لقرائتكم أسامة حسن عن نجوم الزمالك الصاعدين: قطاع الشباب يمتلك من هم أفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أسامة حسن مدرب فريق 2001 في الزمالك أن الحظ ساهم بشكل كبير في تصعيد عدد من اللاعبين لصفوف الفريق الأول أمثال أسامة فيصل وأحمد عيد وحسام أشرف.

أضاف أسامة حسن خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك الفضائية: "حسام أشرف وأسامة فيصل وأحمد عيد حظهم كويس جدا لأنهم تم تصعيدهم للفريق الأول وسط مجموعة كبيرة من النجوم أمثال طارق حامد وفرجاني ساسي".

أوضح أسامة حسن أن إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور استطاعت أن تصل بالفريق الأول الى درجة عالية جداً من توافر النجوم ما يساهم في صعوبة حصول اللاعبين الشباب على فرص لكن الأمر كان فيه حظوظ كبيرة جعلت اللاعبين يتمسكون بها ويتواجدون بشكل مستمر مع الأبيض.

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تابع أسامة حسن: "لابد من تنفيذ فترات معايشة للاعبين الشباب على فترات وكذلك المدربين مع الفريق الأول، وهناك لاعبين تأثروا سلبا في فريق الشباب بتصعيد زملائهم للفريق الأول بسبب عدم حصولهم على الفرصة، كما أن قطاع الناشئين يمتلك العديد من العناصر المتميزة بخلاف المجموعة التي تم تصعيدها، ومجلس الإدارة استطاع أن يحدث طفرة كبيرة في قطاع الناشئين بالنادي".

وشدد أسامة حسن أن هناك لاعبون في قطاع الشباب بالزمالك أفضل من المتواجدين حالياً وبحاجة الى فرصة، ونسعى الى الحفاظ على قوام فريق الشباب بعد تصعيد المجموعة المتواجدة حالياً