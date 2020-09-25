شكرا لقرائتكم أسامة حسن: تعيين البرتغالي باتشيكو في قيادة الزمالك "اختيار معلمين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أسامة حسن مدرب فريق 2001 في الزمالك أن أمير مرتضى منصور طلع معلم في التعاقد مه باتشيكو لأنه اختيار مثالي للفريق خلال الفترة الحالية.

أضاف أسامة حسن خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك الفضائية: "شخصية باتشيكو تتسم بالالتزام الخططي والتكتيكي الذي يجعله ينجح مع الزمالك في وجود هذه اللاعبين".

أضاف أسامة حسن: "طارق حامد سيكون أنجح لاعب مع باتشيكو ومن بعده مصطفى محمد، وكارتيرون مدرب كويس جدا في الجانب النفسي لكنه لم ينجح الا في منظومة جيدة".

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تابع أسامة حسن: "لعبت في الأبيض 3 سنوات تولى خلالها 5 رؤساء للنادي، ونجاح الزمالك إداريا لأنه قام بتنمية موارده الذاتية فأصبح قوياً على عكس الأندية اللي بتشحت علشان تعرف تعيش".

وواصل لاعب الزمالك السابق: "اللاعبون اكبار وقادرين على حسم بطولة أفريقيا بالتكاتف مع أنفسهم لأنهم سبق وأن جمعوا لقبي السوبر في أسبوع واحد، الكفة متكافئة بين الزمالك والرجاء المغربي لكن طموحات لاعبين ستحسم المواجهة".

وأشار أسامة حسن الى أن أزمة فايلر مع الأهلي ستؤثر على الفريق لكن المواجهة متكافئة أمام الوداد، كما رشحت أسامة نبيه لتولي مهمة الزمالك حتى الانتهاء من بطولة أفريقيا بسبب خبراته الدولية الكبيرة.