شكرا لقرائتكم رضا عبد العال يعلن قائمة طنطا استعداداً لمواجهة الأهلى غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن رضا عبد العال المدير الفني لفريق طنطا ، عن قائمة قائمة الفريق استعداداً لمواجهة النادي الاهلي المقرر لها مساء غد ،السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز ، حيث ضمت القائمة كل من ، محمد أشرف، ومصطفي الكومي، وسليمان عبدربة، ومحمود مسعود، ومحمد العشري، ومحمد الشاذلي، وإيهاب سمير ، ومصطفي أمين ومحمد أسعد وأحمد الشناوي ووليد عادل وأحمد فهمي وأحمد الألفي ومحمد ماجد اونوش وحسين فيصل وحامد حمدان وعبدالرحمن الدح وهشام شعبان وهاني رشدي وإسلام فؤاد.
وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه اللاعبون ، استعدادًا لمواجهة طنطا ، المقرر لها مساء غد ،السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز، ويعلن رينيه فايلر، المدير الفني، قائمة الفريق، عقب انتهاء مران اليوم استعدادًا لمواجهة طنطا غدًا .
من ناحية أخرى ، يرفض مسئولو الأهلي الإقدام على خطوة الإعلان عن فسخ التعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول قبل يوم 1 أكتوبر المقبل بسبب الشرط الجزائي المدون في عقده والذي تقدر قيمته براتب 6 أشهر وهو ما يعادل مليون و150 الف دولار أى ما يوازي 18 مليون جنيه مصري، ويخشى مسئولو النادي الأهلي أن يستخدم فايلر الإعلان عن الفسخ من قبل إدارة الأهلي في مقاضاة الأهلي وشكواه للفيفا، والمطالبة بقيمة الشرط الجزائي حتى في حالة الاتفاق من الأن على فسخ التعاقد في المدة المُحددة.
كانت هذه تفاصيل خبر رضا عبد العال يعلن قائمة طنطا استعداداً لمواجهة الأهلى غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.