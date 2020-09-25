شكرا لقرائتكم رضا عبد العال يعلن قائمة طنطا استعداداً لمواجهة الأهلى غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن رضا عبد العال المدير الفني لفريق طنطا ، عن قائمة قائمة الفريق استعداداً لمواجهة النادي الاهلي المقرر لها مساء غد ،السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز ، حيث ضمت القائمة كل من ، محمد أشرف، ومصطفي الكومي، وسليمان عبدربة، ومحمود مسعود، ومحمد العشري، ومحمد الشاذلي، وإيهاب سمير ، ومصطفي أمين ومحمد أسعد وأحمد الشناوي ووليد عادل وأحمد فهمي وأحمد الألفي ومحمد ماجد اونوش وحسين فيصل وحامد حمدان وعبدالرحمن الدح وهشام شعبان وهاني رشدي وإسلام فؤاد.

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وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه ‏اللاعبون ، استعدادًا لمواجهة طنطا ، المقرر لها مساء غد ،السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز،‏ وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات ‏والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز،‏ ويعلن رينيه فايلر، المدير الفني، قائمة الفريق، عقب انتهاء مران اليوم استعدادًا لمواجهة طنطا غدًا .‏

من ناحية أخرى ، يرفض مسئولو الأهلي الإقدام على خطوة الإعلان عن فسخ التعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول قبل يوم 1 أكتوبر المقبل بسبب الشرط الجزائي المدون في عقده والذي تقدر قيمته براتب 6 أشهر وهو ما يعادل مليون و150 الف دولار أى ما يوازي 18 مليون جنيه مصري، ويخشى مسئولو النادي الأهلي أن يستخدم فايلر الإعلان عن الفسخ من قبل إدارة الأهلي في مقاضاة الأهلي وشكواه للفيفا، والمطالبة بقيمة الشرط الجزائي حتى في حالة الاتفاق من الأن على فسخ التعاقد في المدة المُحددة.