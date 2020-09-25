شكرا لقرائتكم أهلي جدة يسعى لتجاوز عقبة شباب الأهلي والتأهل لربع النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتطلع أهلي جدة إلى العبور نحو الدور ربع النهائي حينما يواجه نظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي، في المواجهة التي يحتضنها ستاد الجنوب، وفي المباراة الثانية يلتقي باختاكور الأوزبكي أمام نظيره استقلال طهران الإيراني، في افتتاح مباريات الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

وعلى ستاد الجنوب، يتطلع أهلي جدة إلى حجز مقعده في الدور ربع النهائي حينما يلاقي نظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وحجز أهلي جدة مقعده في الدور ثمن النهائي مبكراً وتحديداً بعد فوزه أمام الشرطة العراقي في المرحلة الثالثة حيث ضمن التأهل رسمياً عقب انسحاب الوحدة الإماراتي من المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا بين لاعبيه.

ومنح التأهل المبكر الصربي فلادان مدرب الأهلي فرصةً ليجرب لاعبيه البدلاء في آخر مباراتين خاضها والتي خسرها أمام الشرطة العراقي واستقلال طهران الإيراني.

ويعول الأهلي كثيراً على هدافه السوري عمر السومة الذي تعلق عليه جماهير فريقه آمالاً كبيرة في أن ينجح بقيادة فريقه إلى الدور ربع النهائي.

وأنهى الأهلي مشواره في دوري المجموعات ببقائه في صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة عن وصيفه استقلال طهران الإيراني.

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وفي المقابل يسعى شباب الأهلي دبي الإماراتي إلى استغلال فرصة تأهله وتقديم أداء مميز عكس ما قدمه في دوري المجموعات خاصة قبل استئناف المسابقة.

وتأهل شباب الأهلي دبي الإماراتي إلى الدور ثمن النهائي عقب القرار الذي اتخذه الاتحاد الآسيوي باعتبار حامل اللقب الهلال ومتصدر المجموعة خاسراً في مواجهة شباب الأهلي دبي لعدم اكتمال النصاب القانوني وإبعاده عن البطولة.

وفي المباراة الثانية التي ستقام على نفس الملعب يلتقي باختاكور الأوزبكي أمام نظيره استقلال طهران الإيراني.

وقدّم باختاكور أداءً مميزاً في البطولة حيث كان يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، قبل أن يتم استبعاد الهلال ليتأهل كمتصدر للمجموعة.

وفي المقابل يأمل استقلال طهران في مواصلة مستوياته المميزة التي قدمها الفريق بعد نجاحه في خطف بطاقة التأهل من الطريق الصعب.

وكان وضع استقلال طهران صعباً للغاية في مسألة التأهل حيث كان يحتاج إلى الفوز بفارق هدفين على أهلي جدة متصدر المجموعة الأولى، ونجح بالفوز بـ3 ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن الشرطة العراقي ويتأهل للدور ثمن النهائي.