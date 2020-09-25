شكرا لقرائتكم أهلي جدة يتسلّح بالتاريخ أمام الأندية الإماراتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى أهلي جدة لمواصلة تفوقه في مواجهاته أمام الأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا، حينما يواجه شباب الأهلي دبي على ستاد الجنوب، في الدور ثمن النهائي للمسابقة.

ويملك الأهلي سجلاً مميزاً في مواجهاته أمام الأندية الإماراتية خلال مواجهاتهم في مسابقة دوري أبطال آسيا حيث التقاهم في 20 مواجهة نجح بتحقيق الفوز في 10 مواجهات وتعادلا في 7 مواجهات وخسر 3 مواجهات.

وسبق للأهلي أن واجه نظيره شباب الأهلي دبي في 4 مناسبات سابقة الأولى كانت حينما وقعوا في مجموعةٍ واحدة نسخة 2015 وتعادلا ذهاباً 3-3 في دبي ونجح الأهلي بالفوز بجدة إياباً بنتيجة 2-1.

وعادت مواجهات الفريقين مرةً أخرى حينما التقيا في الدور ثمن النهائي في نسخة 2017، وحينها تعادلا ذهاباً بجدة 1-1، وحسم الأهلي مباراة الإياب في دبي بفوزه 3-1.

Advertisements

ويعتبر فريق الجزيرة هو أكثر فريق إماراتي واجه الأهلي حيث سبق وأن التقيا في 5 مباريات نجح الأهلي بالفوز في جميع المباريات.

والتقى الأهلي أيضاً أمام الوحدة في 3 مباريات حيث وقعا في مجموعةٍ واحدة في نسخة 2008 وتعادلا ذهابا بدون أهداف وفاز الوحدة في لقاء الإياب 2-1، والتقى أمامه في هذه النسخة حيث تعادلا ذهاباً 1-1 قبل أن يقرر الوحدة الانسحاب بعد استئناف المسابقة.

والتقى الأهلي أمام النصر الإماراتي في 4 مباريات في نسخة 2013 و2013 على التوالي، وانتصر في 3 مباريات وتعادلا في لقاء.

ويعتبر العين هو الفريق الإماراتي الوحيد الذي لم ينجح الأهلي بتحقيق الفوز عليه، حيث تواجها في 4 لقاءات، فاز العين ذهاباً وإياباً في نسخة 2016، وتعادلا في مباراتين والتي كانت ضمن دور المجموعات لنسخة 2017.