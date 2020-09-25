اعتبار توتنهام فائزاً في مباراته ضد ليتون أورينت بسبب كورونا

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لندن: تأهل توتنهام إلى الدور الرابع من مسابقة كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم، بعد اعتباره فائزا في المباراة التي تم تأجيلها الثلاثاء مع ليتون أورينت (الدرجة الرابعة) جراء ظهور عدة حالات إيجابية لفيروس كورونا في صفوف الأخير.

وحاول أورينت إعادة ترتيب المباراة لكن قوانين كأس الرابطة تقضي بتخسيرهم المواجهة، ما منح سبيرز بطاقة العبور إلى الدور الرابع للعب مع تشلسي.

وأعلنت رابطة دوري كرة القدم المنظمة للمسابقة في بيان لها "لم تقام المباراة التي كانت مقررة الثلاثاء 22 أيلول/سبتمبر بين ليتون أورينت وتوتنهام بعدما إصدار مجلس بلدية مدينة والثام فوريست أمرا يمنع بإقامتها كما كان مخططا بعد اصابة عدد من لاعبي ليتون أورينت بفيروس +كوفيد-19+".

واضاف "قررت الرابطة أنه وفقا للقاعدة 5.1 من نظام كأس الرابطة، وبما ان النادي لم يتمكن من الوفاء بالتزاماته بإكمال المباراة بموجب أمر المجلس، وبالتالي يعتبر خاسرا في المباراة".

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كما تم تأجيل مباراة أورينت في دوري الدرجة الرابعة مع والسال في نهاية الأسبوع، كون الفريق يخضع للحجر الصحي الذاتي.

ويستعدّ سبيرز الآن لخوض أربع مباريات في غضون ثمانية أيام، تبدأ بزيارة نيوكاسل الأحد في الدوري المحلي، ثم يحل رجال البرتغالي جوزيه مورينيو ضيوفا على تشلسي الثلاثاء في كأس الرابطة، ويستضيف ماكابي حيفا الاسرائيلي في الدور التمهيدي للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الخميس، وينتقل لمواجهة مانشستر يونايتد الأحد في البريميرليغ.

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