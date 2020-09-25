ميار شريف تواجه المصنفة الرابعة عالميًا فى الدور الرئيسي لبطولة رولان جروس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر ميار شريف بطلة مصر في التنس صدام قوي أمام التشيكية كارولينا بلشكوفا المصنفة الرابعة عالميًا، فى الدور الرئيسي لبطولة رولان جروس ، يوم الأحد المقبل ، بعد ما نجحت ميار شريف فى حجز مقعدًا في الدور الرئيسي للبطولة بفوزها على الإيطالية جوليانو جاتو في الدور النهائي للتصفيات بمجموعتين نظيفتين.

وفازت البطلة المصرية ميار شريف مباراة الدور التمهيدى ببطولة رولاند جاروس، وفازت على اللاعبة الكولومبية ماريا اوسوريو بنتيجة ٦/٤ ٦/٠ ، حيث لم يسبقها أى لاعبة مصرية فى تحقيق هذا الإنجاز ، ثم نجحت فى تحقيق الفوز الثانى في الدور التمهيدي علي اللاعبة الأمريكية كاتى ماكنالى فى ثانى مبارياتها بالدورى التمهيدى ، لتتمكن اليوم فى الفوز باخر مباراة فى الدور التمهيدي أمام الإيطالية جوليا جاتو المصنفة 156 عالمياً بنتيجة 2-0 ( (6-1، 6-3) في الدور الأخير من تصفيات بطولة رولان جاروس للتنس، وبذلك تصعد ميار شريف إلى الدور الرئيسى فى البطولة.

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وتسعى ميار شريف لحصد المزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة على الصعيد الدولى للعبة التنس من أجل التقدم فى التصنيف العالمى للعبة، لتكون ضمن أفضل مائة لاعبة على مستوى العالم، خاصة أنها تمتلك مقومات فنية عالية تساعدها فى حصد المزيد من البطولات والوصول إلى النهائيات، و قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا كانت قد وصلت الى الرقم 151 على مستوى العالم.