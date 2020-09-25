شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يهاجم الاتحاد بـ"أحمد على".. وزعيم الثغر يتسلح بخالد قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى وكذلك جهاز إنبى، تشكيلات مواجهة الفريقان، فى المباراة التى ستجمع الفريقان مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الإسكندرية، فى ختام منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين اللذان يملكان نفس الرصيد من النقاط ، ويدخل زعيم الثغر مباراة الليلة بعد التعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الفريق البترولى على الاسماعيلى بهدف دون رد في نفس الجولة.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى:

حراسة المرمى: محمود الزنفلى.

خط الدفاع: محمود شعبان وعمر الميدانى وإسلام جمال وصبرى رحيل.

خط الوسط: عبد الغنى محمد ومروان عطية وهشام محمد وكريم الديب.

خط الهجوم: رزاق سيسيه وخالد قمر.

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بينما جاء تشكيل إنبى كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: على فوزى ورامى صبرى وأسامة جلال وكريم فؤاد.

خط الوسط: محمود غالى وعبد الرحمن عامر وتونيا دى ليو وعمر سافيولا وزياد كمال.

خط الهجوم: أحمد على

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 8 وتعادل في 14 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 وتعادل في 11 وخسر في 8 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

تاريخيا، تحمل مواجهة اليوم الرقم 33 بين الفريقين في مسابقة الدوري، كانت الغلبة لمصلحة الفريق البترولي بتحقيق 16 فوزا مقابل 7 فقط لزعيم الثغر، وانتهت 9 مباريات أخرى بالتعادل منها 6 سلبيا، تم تسجيل 57 هدفا فقط منها 37 هدفا لإنبى مقابل 20 فقط للاتحاد، يتصدر الثنائي لاما كولين، وأحمد عبدالظاهر قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 4 أهداف.