شكرا لقرائتكم خبر عن الحاوى وفتحي وجيرالدو خارج قائمة الأهلي أمام طنطا وعودة قفشة وحمدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمباراة طنطا المقرر لها الثامنة من مساء غداً ، السبت، بإستاد الاهلي الجديد بمدينة السلام في إطار منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الممتاز، وتضم قائمة الاهلي 21 لاعباً هم : محمد الشناوي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي ومحمد هاني وعربي بدر ومحمد فخري.

وخرج من القائمة ، كلاً من : وليد سليمان ، أحمد فتحي وصالح جمعة وجيرالدو والصاعد محمد شكري ومحمد محمود لأسباب فنية فيما يتواصل غياب علي لطفي لإصابته بفيروس كورونا ، فيما عاد للقائمة قفشة وحمدي فتحي بعدما تم إستبعادهم من مباراة الاهلي الأخيرة أمام فريق مصر التى إنتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة بسبب الإجهاد.

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من ناحية أخرى ، عقد فايلر جلسة خاصة مع السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق علي هامش مران الفريق مساء اليوم الجمعة ، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة طنطا، فيما قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمي ، محمد الشناوي ومصطفي شوبير وحمزة علاء في المران المسائي اليوم الجمعة ، وحصل الثلاثي علي وحدات تدريبية متنوعة في المران الأخير الذي يسبق مواجهة طنطا ، كما قاد توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق اللاعبين في تدريبات بدنية قوية استعدادا لمواجهة الغد. ، وأجرى فايلر المدير الفني للفريق تقسيمة قوية للاعبين في المران الأخير اليوم علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة طنطا.

ويمتلك الأهلي 76 نقطة يتصدر بهم جدول مسابقة الدوري التي حسمها الأهلي رسميًا للمرة 42 في تاريخ القلعة الحمراء والخامسة علي التوالي.