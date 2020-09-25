بيراميدز يستقر على بقاء أنتى تشاتشيتش بسبب الكونفدرالية الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو نادى بيراميدز، على الإبقاء على الكرواتى أنتى تشاتشيتش فى القيادة الفنية للفريق ، من أجل الحفاظ على استقرار الفريق خاصة وإنه مقبل على مواجهة هامة مع حوريا الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر المقبل على استاد المركب الرياضى محمد الخامس بالمغرب، لاسيما وإن بيراميدز يستهدف التتويج بالبطولة، كما إنه يسعى لحصد المركز الثانى بجدول مسابقة الدورى المصرى، من أجل المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا بنسخته المقبلة.

وكان مسئولو بيراميدز يدرسون بقوة الإطاحة بأنتى تشاتشيتش خاصة بعد الخسارة فى الدورى 3 مواجهات على التوالى، الأمر الذى أدى لابتعاد الفريق حينها عن المنافسة على الوصافة، مما دفع الإدارة لدراسة تغير الجهاز الفنى وعدم الإبقاء عليه، ومع تحسن النتائج وأخرها الفوز على الإسماعيلى أمس الخميس بنتيجة 3 / 1، استقرت إدارة النادى على استمرار الخواجة الكرواتى لحين خوض منافسات الكونفدرالية.

وكان مصدر مسئول ببيراميدز، نفى وجود علاقة بين ناديه وإستقالة إيهاب جلال من تدريب مصر المقاصة، مؤكدًا أن أنتى تشاتشيتش سيستمر فى قيادة بيراميدز، خاصة فى ظل ضيق الوقت بسبب بطولة الكونفدرالية الأفريقية ، وأوضح المصدر تصريحاته إن بيراميدز يحترم تعاقدات الأندية مع المدربين أو اللاعبين، ولا يمكن أن يتم التفاوض مع مدرب مازال مرتبط بعقد مع المقاصة، وكذلك لا يمكن أن يتم التفاوض مع لاعب مرتبط بعقد مع ناديه إلا عن طريق الأخير.

وطلب إيهاب جلال من إدارة المقاصة سداد مستحقاته المتأخرة منذ ما يزيد عن 4 اشهر، وكذلك رواتب عمال غرف الملابس التي صرفها إيهاب جلال من "جيبه الخاص" بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي منذ فترة، كما طلب ايهاب جلال من ادارة المقاصة 40 الف جنيه قيمة حقن وعلاج دفعها لعلاج حسني فتحى لاعب الفريق من جيبه الخاص ايضا، وتقدم إيهاب جلال بشكوى رسمية ضد إدارة ناديه يطلب فيها فسخ تعاقده مع النادي بسبب عدم حصوله علي مستحقاته وراتبه الشهرى لمدة تزيد عن الـ 4 أشهر، كما قدم الجهاز المعاون لايهاب جلال شكاوي مماثلة ضد إدارة المقاصة، ولم يقود إيهاب جلال مران اليوم ولا جهازه المعاون، بسبب ازمة المستحقات قبل مغادرة ملعب التدريب.