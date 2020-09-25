شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين المقاولون والمقاصة فى موقعة الجبل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول بين المقاولون والمقاصة، فى المباراة التى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى العام بالتعادل السلبى بين الفريقين، و بدأت المباراة بمحاولات هجومية من جانب الفريقين مع أحداث الدقيقة الأولى، واستطاع لاعبو المقاصة الحصول على ركلة ركنية مع الدقيقة الثانية، نجح محمود أبو السعود فى التصدى لها بسهولة.

واصل المقاصة عملية الضغط فى محاولة لإدراك هدف التقدم، إلا أن هجمات الفريق الفيومى واجهت صلابة دفاعية من لاعبى المقاولون، ونجح المقاولون فى خوض أول هجمة منظمة مع الدقيقة الثامنة من أحداث الشوط، بعدما نجح محمد سالم فى استخلاص الكرة ومررها إلى الطرف الأيمن لأمير عابد، الذى أرسل كرة عرضية لسالم من جديد داخل منطقة الجزاء سددها بقوة فوق العارضة.

فى الدقيقة العاشرة نجح المقاصة فى انشاء هجمة مرتدة سريعة عن طريق باولن فوافى إلا أن أبو السعود حارس مرمى المقاولون استطاع الإمساك بالكرة فى الوقت المناسب.

تبادل الفريقان الهجمات ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين، واعتمد اللاعبون على التسديدات القوية من خارج منطقة الجزاء فى ظل التماسك الدفاعى من الجانبين، خلال النصف ساعة الأولى، التى سيطر عليها التحفظ الدفاعى من عماد النحاس وعلى عاشور.

فى الدقيقة 31، أهدر محمد عصام صانع ألعاب المقاولون أخطر فرص اللقاء بعدما استلم الكرة داخل منطقة جزاء المقاصة، وسددها بقوة لترتطم بأحد مدافعى المقاصة وتتحول إلى ركلة ركنية، قبل توقف اللعب لالتقاط الأنفاس وشرب المياة.

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سدد محمد سمير كرة قية من ركلة ثابتة فى الدقيقة 38 إلا أن حارس الفريق الفيومى تصدى لها ببراعة، وفى الدقيقة 44 استطاع طاهر محمد طاهر أن يمرر كرة سحرية لمحمد سالم الذى كان أن ينفرد بمرمى المقاصة إلا أن محمود محمدى خرق فى التوقيت المناسب لإبعاد الكرة.

احتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع، واصل خلالها المقاولون عملية الضغط الهجومى ولكن دون تسجيل أهداف ليطلق الحكم صافرة النهاية فى الدقيقة 48، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

كان المقاولون قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، محمد سمير، فاروقا نور الدين، أمير عابد، حسن الشامى، محمد مجلى، أحمد الشيمى، طاهر محمد طاهر، شكرى نجيب، محمد عصام، محمد سالم.

وعلى دكة البدلاء كل من: ابراهيم صلاح، يوسف الجوهرى، فادى نجاح، كريم مصطفى، عبد الرجمن فاروق، حسن شاهين، لويس إدوارد، معروف يوسف، سيف الجزيرى.

فيما بدأ المقاصة المباراة بتشكيل مكون من: أحمد مودى، صلاح ريكو، باولن فوافى، خالد أوتشو، محمود حمدى، عصام صبحى، عمرو مرعى، محمد إبراهيم، أحمد محسن، ميدو جابر، أحمد ياسين.

ويحتل مصر المقاصة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 14 وتعادل في 7 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً.