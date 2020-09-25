شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يطالب رئيس الإسماعيلى بإنقاذ السفينة ويؤكد :"ذبح العجل مش حل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى حمزة الجمل نجم النادى الاسماعيلى الاسبق أن فكرة حضور رموز الدراويش للتدريبات لدعم الفريق الاصفر اقتراح مميز ولكن الاهم حضور ابراهيم عثمان وقيامه بمسئولياته ،وقال حمزة الجمل في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” :" الاسماعيلى يمر بأزمة كبيرة ورموز النادى تدعو لحضور التدريبات وهى دعوة مميزة ولكن الدعوة الافضل هى تواجد رئيس النادى فى التدريبات والمباريات لانها مسئوليته ".

وتابع حمزة الجمل:"أزمة الاسماعيلى لايحلها ذبح عجل ، هذه أزمة إدارية وفنية ويجب أن يبادر إبراهيم عثمان بالتواجد فى المباريات الخمسة المتبقية للدراويش فى المسابقة ويضع لائحة خاصة تحفز اللاعبين للفوز بهم للابتعاد عن شبح الهبوط للقسم الثانى "

ويضيف حمزة الجمل:" يجب أن يكون هناك دور كبير لأحمد العجوز مع ريكاردو لانه واضح ان المدرب البرازيلى مازال فى مرحلة تجربة اللاعبين لذا أن يفعل العجوز دوره كمدرب عام وليس مدير كرة فقط"

يعد الموسم الحالى الأسوأ فى تاريخ نادى الإسماعيلى على الإطلاق منذ انطلاق المسابقة عام 1948، بعدما تلقى الفريق الهزيمة الـ13 له بالأمس على يد بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة التاسعة والعشرين للدورى، ليتجمد رصيد الفريق عند 31 نقطة فى المركز الثانى عشر، وأصبح قريباً من الهبوط للقسم الثانى بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاءً وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً ولا يزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

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وخسر الإسماعيلي فى الموسم الحالى ذهابا وإيابا أمام الأهلي والاتحاد السكندرى بجانب المصرى وحرس الحدود والمقاولون العرب وبيراميدز وأسوان والزمالك والمقاصة وإنبى.

الإسماعيلى تلقى أكبر عدد من الهزائم فى موسم واحد بالدوري برصيد 11 هزيمة، وجاءت فى 4 مواسم "1952-1953، و2005-2006، و2015-2016، و2018-2019" ، بينما نجح الدراويش فى الخروج دون هزيمة موسم واحد فقط عام 2001-2002، حين فاز بلقب الدوري للمرة الثالثة والأخيرة فى مسيرته.

ويحتل الإسماعيلى حاليا المركز الثاني عشر في الدوري، برصيد 31 نقطة، وحال إنهائه المسابقة في هذا المركز فسيكون الترتيب الأسوأ للنادي منذ موسم 1957-1958، عندما هبط الفريق باحتلال المركز الخامس عشر.

ويعانى الإسماعيلى حالة من التخبط بسبب تغيير أكثر من مدير فنى طوال الموسم حيث تولى قيادة الدراويش عدة مدربين فى الموسم واحد، هم: ميودراج يسيتش، وأدهم السلحدار، وديديه جوميز، ثم ريكادو، الأمر الذي يربك اللاعبين مع تغيير طرق اللعب، ويؤدي لنتائج عكسية في ظل محدودية إمكانيات كثير من عناصر الفريق.