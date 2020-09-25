شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 33 مباراة جمعت زعيم الثغر وإنبى قبل صدام ستاد الإسكندرية الليلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الاتحاد السكندرى نظيره إنبى في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية بختام منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين اللذان يملكان نفس الرصيد من النقاط ، ويدخل زعيم الثغر مباراة الليلة بعد التعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الفريق البترولى على الاسماعيلى بهدف دون رد في نفس الجولة.

*ترتيب الاتحاد السكندرى وانبى فى جدول الدوري

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 8 وتعادل في 14 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 وتعادل في 11 وخسر في 8 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

*تاريخ مواجهات الاتحاد السكندرى وانبى

تاريخيا، تحمل مواجهة اليوم الرقم 33 بين الفريقين في مسابقة الدوري، كانت الغلبة لمصلحة الفريق البترولي بتحقيق 16 فوزا مقابل 7 فقط لزعيم الثغر، وانتهت 9 مباريات أخرى بالتعادل منها 6 سلبيا، تم تسجيل 57 هدفا فقط منها 37 هدفا لإنبى مقابل 20 فقط للاتحاد.

يتصدر الثنائي لاما كولين، وأحمد عبدالظاهر قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 4 أهداف.



أول مواجهة رسمية تعود لموسم 2002/2003 عندما صعد إنبى للمرة الأولى لدوري الاضواء والشهرة، ضمن مباريات الأسبوع العاشر "الجمعة 6 ديسمبر 2002" والتي احتضنها إستاد الاسكندرية وتمكن الضيوف من تحقيق الفوز الأول بهدفين دون رد في اخر عشر دقائق سجلهما سيد عبدالنعيم ومجدى عبدالعاطي في شباك يوسف طاهر، وأدارها الحكم رضا البلتاجي.



وفى الدور الثاني على ملعب البلاستيك بشبرا، كرر إنبى فوزه بهدف دون رد سجله حمادة شنح في الشوط الأول، وأدار المباراة ناصر عباس.



وفى المواجهة الرابعة حقق الاتحاد أول فوز له على إنبى وتمكن من فض صيام ثلاث مباريات متتالية عن التهديف في شباك إنبي والتي ظلت عذراء طوال 304 دقاذق كاملة حتى تمكن محمد فضل من هز شباك مصطفى كمال وتسجيل الهدف الأول.



وفى الشوط الثاني تعادل عبدالحميد حسن ميدو، وبعدها بخمس دقائق سجل الوكيل سلامة هدف الفوز في الأسبوع العشرين "الأحد 2 مايو 2004" بالإسكندرية، وأدارها الحكم محمد عباس.

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وانتهت مواجهة الدور الاول بين الفريقين بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى أقيم على ستاد بتروسبورت بالجولة الثانية عشرة للمسابقة فى 8 يناير 2020 .

ويتفوق طلعت يوسف المدير الفني لطلعت يوسف على حلمي طولان مدرب انبى ، حيث فاز طلعت فى 4 مواجهات وتفوق طولان فى مباراة واحدة وانتهت مباراتين بالتعادل السلبى فى اللقاءات التى جمعت المدربان وجهاً لوجه.

*طلعت يوسف يبحث عن نقاط المربع الذهبى وطولان يراه اللقاء الأهم

وطالب طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بخطف النقاط الثلاث للتقدم في سباق مراكز المسابقة لتنفيذ خطة إنهاء الموسم في المربع الذهبى ، فيما شدد حلمى طولان المدير الفني لإنبى على لاعبيه أن مباراة الليلة في غاية الأهمية والفوز بها يساوى ستة نقاط ويعزز فرص إنهاء الموسم في المربع الذهبى.

*التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى وانبى

ويبدو التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى أمام انبى مكون من :" محمود الزنفلي ، صبري رحيل، إسلام جمال، مروان النجار محمود شعبان، مروان عطيه، كريم الديب، هشام محمد، رزاق سيسيه، خالد قمر".

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام الاتحاد السكندرى مكون من :"محمود جاد ، على فوزى، رامى صبرى، أسامة جلال، أحمد عبد العزيز ، حميد ماو، عبد الرحمن عامر، محمد رزق، عمر سافيولا، كريم فؤاد ، أحمد على".