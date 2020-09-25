رسميًا.. إكرامي ينتقل إلى بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أعلن نادي بيراميدز، مساء اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع الحارس شريف إكرامي قادمًا من صفوف الأهلي في صفقة انتقال حر.

وأفاد الحساب الرسمي لنادي بيراميدز أن إكرامي وقع لمدة ثلاث سنوات على أن يبدأ مشواره بداية من الموسم المقبل.

وكان إكرامي أعلن في وقت سابق رغبته في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في ظل نهاية عقده بالموسم الحالي (2019 - 2020).

إكرامي انتقل إلى الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية لعام 2010 قادمًا من صفوف الجونة، ليحقق رفقة الفريق الأحمر 7 بطولات دوري إلى جانب بطولتين لدوري أبطال أفريقيا.

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وأصبح إكرامي الصفقة الثالثة لبيراميدز قبل بداية الموسم، بعد ضم أحمد فتحي قادمًا من الأهلي في صفقة انتقال حر، ورمضان صبحي قادمًا من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي بعد نهاية إعارته رفقة الأهلي في الموسم الحالي.

ويتنافس إكرامي في مركز حراسة مرمى بيراميدز مع المهدي سليمان وأحمد الشناوي.

جدير بالذكر أن بيراميدز ينافس الزمالك على التأهل لمسابقة دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة بعدما حجز الأهلي البطاقة الأولى.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 54 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الزمالك، صاحب المركز الثاني.