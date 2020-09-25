المقاصة يعبر المقاولون العرب بهدف لميدو جابر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتتب- علي البهجي:

حقق فريق المقاصة فوزا صعبا، مساء اليوم الجمعة، على نظيره المقاولون العرب، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 29 بدوري we المصري.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70 عن طريق اللاعب ميدو جابر.

وبتلك النتجية، رفع مصر المقاصة رصيده إلى 40 نقطة متساويا مع سموحة صاحب المركز الخامس، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 49 نقطة بالمركز الرابع.

ملخص المباراة

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وفي الدقيقة 8، أرسل أمير عابد كرة عرضة متقنة لتصل أمام اللاعب محمد سالم الذي سدد الكرة فوق عارضة حارس مرمى فريق المقاصة.

وحاول محمد عصام استخدام مهارته الخاصة في الدقيقة 31، ليمر وسط دفاع المقاصة ويسدد بقدمه اليسرى لكن دفاع الفريق المنافس تصدى للركلة وحولها لخارج الملعب.

وأعلن طاهر محمد طاهر عن نفسه بتسديد كرة صاورخية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، لكن الكرة خرجت بعيدا عن الثلاث خشبات.

وسجل ميدو جابر الهدف الأول لمصر المقاصة في الدقيقة 70، بعد تسديد ركلة حرة مباشرة ارتطمت بأرض الملعب ليفشل الحارس محمود أبو السعود في التصدى لها.