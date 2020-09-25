مران الأهلي الختامي لـ"طنطا".. جلسة بين فايلر وبادجي.. وتدريبات بدنية قوية للاعبين والحراس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

اختتم فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش في الجزيرة استعداداً لمباراتهم أمام نظرهم طنطا غداً.

وأجرى رينيه فايلر، المدير الفني للفريق تقسيمة قوية للاعبين في المران الأخير، كما قاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق، اللاعبين في تدريبات بدنية قوية استعدادًا لمواجهة الغد.

وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، في المران المسائي اليوم الجمعة، وحصل الثلاثي على وحدات تدريبية متنوعة في المران الأخير الذي يسبق مواجهة طنطا.

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وعقد السويسري رينيه فايلر جلسة مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق، على هامش مران الفريق مساء اليوم الجمعة، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة طنطا.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا الليلة استعدادًا لمواجهة طنطا التي تقام مساء غدٍ السبت على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويمتلك الأهلي 76 نقطة يتصدر بها جدول مسابقة الدوري التي حسمها الأهلي رسميا للمرة 42 في تاريخ القلعة الحمراء والخامسة على التوالي.