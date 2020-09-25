فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة طنطا في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة طنطا في الجولة 30 في الدوري المصري الممتاز على استاد الأهلي WE السلام.

وشهدت القائمة عودة الثنائي حمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة، اللذين غابا عن مواجهة نادي مصر السابقة للحصول على راحة.

واستبعد فايلر لاعبه أحمد فتحي المُنتقل إلى بيراميدز مع بداية الموسم المقبل لمنحه راحة إضافية، واستمر غياب صالح جمعة لعدم اكتمال اللياقة المطلوبة من مدربه.

وجاءت القائمة الحمراء كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، محمد هاني، محمود وحيد.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، عربي بدر، محمد فخري.

الوسط الهجومي: محمود كهربا، حسين الشحات، أحمد الشيخ، جونيور أجايي.

الهجوم: مروان محسن، أليو بادجي.