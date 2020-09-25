"بالرأس".. إينرامو يرد على هدف في الأهلي بعد 10 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

صرح النيجيري مايكل إينرامو، مهاجم الترجي السابق، حول هدفه في مباراة الأهلي والتي جاءت ضمن إياب دور نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا بنسخة (2010).

إينرامو قال، في تصريحات عبر فيديو نشر خلال حواره لصحيفة "Foot 24" التونسية: "هدفي في الأهلي جاء بالرأس، العرضية جاءت من خالد القربي والحمد لله استطاعت الوصول للكرة وسجلتها بالرأس".

وتابع: "الأهلي في مباراة الذهاب استطاع التفوق علينا بالفوز بهدفين مقابل هدف وحيد وهدف الأهلي جاء باليد".

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وأكمل: "الأهلي خلال هذه الفترة كان يمتلك فريقًا قويًا، لكن في مباراة الإياب كنّا نعرف صعوبة المباراة وكان لابد من الفوز والحمد لله في النهاية فوزنا بالمباراة".

وأنهى: "عرضية القربي كانت بعيدة عنّي لكن استطاعت تسجيل الهدف بالرأس، فالهدف جاء أمام الحكم الذي قرر احتسابها".

وشهدت هذه المباراة جدلاً تحكيميًا بعدما سجل مايكل إينراموا هدفًا جاء باليد إلا أن حكم المباراة احتسب الهدف ليتأهل الترجي لنهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

واستطاع مازيمبي أن يتوّج بلقب هذه النسخة بعد الفوز في لقاء الذهاب بالكونغو بخمسة أهداف دون رد، ثم انتهت موقعة الإياب بهدف لكل جانب.