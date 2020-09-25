مصدر لـ"الخليج 365": الاتفاق يرفع عرضه للأهلي لضم أزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- ريهام حمدي:

كشف مصدر مطلع على مفاوضات الاتفاق السعودي مع الأهلي بشأن الحصول على خدمات المغربي وليد أزارو، أن الفريق رفع عرضه لبطل الدوري الممتاز، من أجل الحصول على خدمات اللاعب الذي لعب له معارًا في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وقال مصدر- تحفظ على ذكر اسمه - في تصريحاته لـ"الخليج 365" أن الاتفاق رفع عرضه المادي إلى الأهلي إلى نصف مليون دولار، بجانب دفع مبلغ 100 ألف دولار متبقية من قيمة استعارة اللاعب في يناير الماضي.

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ورحب وليد أزارو بشكل مبدئي بالانتقال إلى الاتفاق السعودي بشكل نهائي، غير أن ما يعيق الأمر هو موافقة الأهلي على المقابل المادي للصفقة.

وعرض الاتفاق في البداية الحصول على وليد أزارو مقابل 400 ألف دولار، غير أن الأهلي رفض ليتم رفع العرض.

ولعب وليد أزارو 7 مباريات مع الاتفاق في دوري المحترفين، واستطاع أن يسجل 3 أهداف.