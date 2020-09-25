رضا عبد العال يختار قائمة طنطا لخوض تحدي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلن رضا عبد العال المدير الفني لنادي طنطا قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في الجولة 30 في بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويحتل طنطا المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، بينما يتصدر الأهلي بعد أن حسم اللقب رسمياً، ورفع رصيده في الجولة السابقة إلى 76 نقطة بالفوز على نادي مصر منافس طنطا على الهروب من الهبوط.
وخسر الزمالك من طنطا في الجولة الماضية في الدوري (3-1)، ليسعى من جديد لظهور طيب أمام البطل الأحمر.
وجاءت قائمة طنطا كالتالي:
مصطفي الكومي، محمد اشرف، سليمان عبدربه، محمد العشري، محمود مسعود، احمد فهمي، وليد عادل، إسلام فؤاد، ايهاب سمير، محمد ماجد اونش، حسين فيصل، مصطفي امين، محمد اسعد، احمد الألفي، عبدالرحمن الدح، احمد الشناوي، حامد حمدان، هشام شعبان، هاني رشدي.
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