مصدر لمصراوي: الأهلي يعرض صفقة تبادلية لضم أحمد بيكهام.. ودجلة يطلب شريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

كشفت مصادر مطلعة أن الأهلي عرض أن يحصل دجلة على عناصر من صفوفه ضمن صفقة أحمد رمضان بيكهام، وهو ما جعل وادي دجلة يضع محمد شريف على رأس قائمة أولوياته.

كان مصدر في النادي الأهلي قد كشف عن رغبة من جانب لجنة التخطيط في استعادة خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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مصدر مقرب من الصفقة قال لمصراوي من خلال تصريحات اليوم الجمعة، إن النادي الأهلي عرض أن يكون هناك لاعبين ضمن هذه الصفقة وهو ما جعل إدارة نادي وادي دجلة تطلب الحصول على خدمات محمد شريف المعار من الأهلي إلى صفوف فريق إنبي.

وكان وادي دجلة قد حصل على خدمات بيكهام بشكل نهائي في ديسمبر 2018 ضمن صفقة محمد محمود لاعب دجلة الذي انتقل لصفوف القلعة الحمراء.

وتم وضع بند في التعاقد المُبرم بين الطرفين أن يدفع الأهلي مبلغ 5 مليون جنيه كقيمة مادية للاعب بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه عن كل موسم يقضيه بيكهام بين صفوف وادي دجلة.