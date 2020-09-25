الإسماعيلي يقرر تعيين أبوطالب العيسوي مدربًا عامًا للفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:
قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي تعيين أبوطالب العيسوي كمدرب عام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي.
وعلى مستوى فريق الكرة، تلقى الإسماعيلي خسارة قاسية على يد بيراميدز مساء الخميس على ستاد الاسماعيلية،بنتيجة 3 أهداف لهدف بالجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.
وبعد خسارة فريق الإسماعيلي لمواجهته أمام بيراميدز، سيبدأ الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الخامسة والنصف عصر الاثنين المقبل على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.
ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن أحد الفرق الثلاث المهددة بالهبوط وادي دجلة صاحب الـ 28 نقطة.
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