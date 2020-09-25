"VAR" يحرم حرس الحدود من انتصار قاتل على طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة حرس الحدود وطلائع الجيش، التي أقيمت على ملعب استاد المكس بالإسكندرية مساء الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

واشتعلت المباراة في اللحظات الأخيرة بعدما سجل حرس الحدود هدفا قاتلا في الوقت بدلا من الضائع عن طريق النيجيري أنتوني لوكاسا، ليحتفل اللاعبون بثلاث نقاط كانت ستبعدهم أكثر عن دائرة الهبوط.

لكن الحكم ألغى الهدف بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، التي بيّنت وجود خطأ تم ارتكابه ضد عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش في منتصف الملعب قبل تسجيل الهدف.

وتقاسم الفريقان نقاط المباراة ليبقى حرس الحدود في المركز الـ14 بالدوري وفي جعبته 30 نقطة، بينما أصبح رصيد طلائع الجيش 34 نقطة في المرتبة التاسعة بجدول الترتيب.