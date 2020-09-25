بالصور .. عمومية نادى الصيد العادية لم تكتمل

وضح عدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء الجمعية العمومية لنادى الصيد قبل دقائق من غلق باب التصويت في الجمعيه العمومية العادية . وشهدت الساعات الأخيرة حالة من الهدوء حيث كان الاقبال متواضعا للغاية بشكل كبير الهدوء حيث كان الاقبال متواضعا للغاية بشكل كبير وكان مجلس إدارة النادي برئاسة محسن طنطاوي قد دعا أعضاء الجمعية العمومية للنادي للإنعقاد اليوم 25 سبتمبر لمناقشة الميزانية والحساب الختامي ،وتقريرمراقب الحسابات واعتماد الميزانية للسنة المالية المقبلة ،واعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته وتقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافأت المدير التنفيذي والمدير المالي. العمومية للنادي للإنعقاد اليوم 25 سبتمبر لمناقشة الميزانية والحساب الختامي ،وتقريرمراقب الحسابات واعتماد الميزانية للسنة المالية المقبلة ،واعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته وتقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافأت المدير التنفيذي والمدير المالي.

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