المقاصة يهزم المقاولون بهدف "جابر" في الدوري

حقق فريق مصر المقاصة فوزا مهما أمام مضيفه المقاولون العرب، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ ٢٩ من لدوري الممتاز . ضمن منافسات الجولة الـ ٢٩ من لدوري الممتاز . سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب ميدو جابر في الدقيقة 70 من عمر اللقاء . من عمر اللقاء . بهذا الفوز رفع مصر المقاصة رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز ، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 49 نقطة في المركز الرابع .

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