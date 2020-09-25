عجمان يهزم الوحدة 3/2 وديًّا

حقق فريق عجمان الإماراتي بقيادة أيمن الرمادي، المدير الفني المصري، الفوز على نظيره الوحدة بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم

ضمن الاستعداد للموسم الجديد.

أحرز ثلاثية عجمان كل من عصام سحتيت وجوستافو فييني وحسن عبدالرحمن، فيما أحرز

للوحدة لوكاس بيمنتا وهنريكي لوفانور.

وينطلق دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي" بداية شهر أكتوبر المقبل بعدما تم تأجيل انطلاق الموسم بسبب الذي كان مقررًا في الثالث من سبتمر الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا.