هاجم رضا سيكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي السابق، علاء وحيد المتحدث الإعلامي للدراويش. ونشر سيكا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا :"الوضع بقى مخيف وبيئة جوه النادى الإسماعيلى واتهامات وكله بيعمل فيها Advertisements النضيف وحتى اللى ملعبش كورنر فى النادى بيطالب اللاعبين القدامى بحضور التمرينات، أنت مين أصلًا وعملت أيه فى تاريخ الإسماعيلى ولعبت فين أصلًا ولا دورك أيه فى أي مجلس إدارة ! ". النضيف وحتى اللى ملعبش كورنر فى النادى بيطالب اللاعبين القدامى بحضور التمرينات، أنت مين أصلًا وعملت أيه فى تاريخ الإسماعيلى ولعبت فين أصلًا ولا دورك أيه فى أي مجلس إدارة ! ". وتابع سيكا قائلًا : "بخصوص قدامى اللاعبين اللى بطالب يبقوا موجودين النضيف فيهم مش هيحط أيده فى أيد حد منكم أما الباقي فهما اللى جابوا النادى ورا ". وواصل سيكا قائلًا : "ياريت كبار البلد يتدخلوا والشخصيات القيادية والمسؤلين يكون ليها دور الفترة دي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رضا سيكا يهاجم المتحدث الإعلامي للإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.