النصر يعلن نتيجة تحاليل الرابيد تيست استعدادًا لمواجهة القناة

أكد سيد عيد، المدير الفني لفريق النصر أن نتيجة تحاليل الرابيد تيست التي أجريت للاعبي الفريق جاءت سلبية وأن الفريق خالي من الإصابات بفيروس كورونا.

وقال سيد عيد أن النصر اختتم تدريباته ودخل معسكر مغلق عقب مران اليوم استعدادًا لمواجهة القناة بالإسماعيلية

غدًا السبت ضمن الجولة التاسعة عشر بدوري القسم الثاني.وأشاد سيد عيد بمستوي لاعبيه مؤكدًا الروح المعنوية المرتفعة خصوصًا بعد الفوز الأخير على المريخ بهدف دون رد و طالب لاعبيه بضرورة التخلص من نشوة الانتصار والتركيز في حصد الثلاث نقاط أمام القناة الذي يعد أحد أقوى الفرق بالمجموعة الثانية ويمتلك عناصر مميزة وفريق منظم بقيادة تامر مصطفى المدير الفني.وأشار عيد إلى أنه متمسك بالأمل البسيط في المنافسة على الصعود وأن الهدف الأساسي هو بناء فريق قوي يمتلك عناصر قوية ومستعد للمنافسة على الصعود في الموسم المقبل.