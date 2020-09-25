ميدو جابر يحرز هدف المقاصة الأول في شباك المقاولون العرب

سجل فريق مصر المقاصة الهدف الأول في شباك مضيفه المقاولون العرب، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من لدوري الممتاز . ضمن منافسات الجولة الـ 29 من لدوري الممتاز . أحرز الهدف اللاعب ميدو جابر في الدقيقة 70 من عمر اللقاء من تسديدة قوية من ركلة ثابتة على حدود منطقة الجزاء ، لتصبح النتيجة تقدم المقاصة بهدف دون رد ولا تزال المباراة جارية . الدقيقة 70 من عمر اللقاء من تسديدة قوية من ركلة ثابتة على حدود منطقة الجزاء ، لتصبح النتيجة تقدم المقاصة بهدف دون رد ولا تزال المباراة جارية .

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