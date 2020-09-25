تدريبات قوية لحراس مرمى الأهلي استعدادًا لمواجهة طنطا

قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، في المران المسائي اليوم الجمعة، وحصل

الثلاثي على وحدات تدريبية متنوعة في المران الأخير الذي يسبق مواجهة طنطا.

كما قاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق، اللاعبين

في تدريبات بدنية قوية استعدادًا لمواجهة الغد.

ويلتقي الأهلي مع نظيره طنطا مساء غدٍ السبت على ستاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز التي حسمها الأهلي لصالحه رسميًا أخيرًا للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.