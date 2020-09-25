اخبار الرياضه

تدريبات قوية لحراس مرمى الأهلي استعدادًا لمواجهة طنطا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، في المران المسائي اليوم الجمعة، وحصل

الثلاثي على وحدات تدريبية متنوعة في المران الأخير الذي يسبق مواجهة طنطا.

 كما قاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق، اللاعبين

في تدريبات بدنية قوية استعدادًا لمواجهة الغد.

 ويلتقي الأهلي مع نظيره طنطا مساء غدٍ السبت على ستاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز التي حسمها الأهلي لصالحه رسميًا أخيرًا للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات قوية لحراس مرمى الأهلي استعدادًا لمواجهة طنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا