فايلر يجتمع مع بادجي على هامش مران الأهلي

عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق،

على هامش مران الفريق مساء اليوم الجمعة، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة طنطا.

ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا المقرر لها مساء غدٍ السبت على ستاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.