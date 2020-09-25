سوق الانتقالات | سامبدوريا يترك الجزائري محمد بهلولي في كوسينزا

جددت إدارة نادي “سامبدوريا” إعارة المهاجم الفرنسي الجزائري الشاب “محمد بهلولي” إلى نادي “كوسينزا” الذي ينشط في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية.

وقضى محمد بهلولي النصف الثاني من الموسم الماضي في صفوف “كوسينزا” بعدما أُعير من صفوف سامبدوريا في الميركاتو الشتوي 2020.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، 7 مباريات فقط مع كوسينزا في الدوري الايطالي الدرجة الثانية الموسم الماضي، وقدم خلالها تمريرة حاسمة.

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وسيمتد عقد إعارة بهلولي الجديد مع كوسينزا لموسم كامل، مع أحقية الشراء والسماح لفريق سامبدوريا بإعادة الشراء مرة أخرى للمهاجم الشاب.

يذكر ان محمد البهلولي قد انضم إلى صفوف سامبدوريا تحت 19 عام قادمًا من صفوف فريق أولمبيك ليون الفرنسي في الميركاتو الصيفي 2018 مقابل 310 ألف يورو.

ولعب البهلولي مع فريق “سامبدوريا” تحت 19 عام، 37 مباراة في الدوري الإيطالي للشباب “بريمافيرا”، وسجل 9 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

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