سوق الانتقالات | بعد تجديد عقده وتقييم بيولي.. ميلان يعير لاعبه إلى الصاعد حديثًا “سبيزيا”

وافق نادي ميلان رسميًا على إعارة لاعب الوسط الشاب الايطالي “توماسو بوبيجا” للصاعد حديثًا إلى الدوري الايطالي نادي “سبيزيا”.

وأكد ميلان في وقت سابق من الشهر الماضي، أنه توصل إلى إتفاق مع “بوبيجا” يقضي بتجديد عقده مع الفريق حتى عام 2025، بعدما قدم موسمًا جيدًا مع فريق الدوري الايطالي الدرجة الثانية “بوردينوني” والذي كان قريب للغاية من الصعود بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، 34 مباراة مع فريق بوردينوني في جميع المسابقات، ونجح في تسجيل ستة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

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وأكدت عدة مصادر أن مدرب نادي ميلان “ستيفانو بيولي” قد طلب الإبقاء على اللاعب خلال فترة اعداد الفريق من أجل تقييمه قبل أن يقرر ما إذا كان سيعيره أو سيتم الإبقاء عليه.

ثم أصبح من الواضح الآن أن بيولي قد اتخذ قرارًا بالسماح للاعب بالمغادرة على سبيل الإعارة.

وأوضح نادي ميلان أن بوبيجا سيلعب لفريق “سبيزيا” لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، وأيضًا خيار إعادة الشراء لصالح الروسونيري.

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