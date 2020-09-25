بعد واقعة غش سواريز: محاميو يوفنتوس يصلون إلى بيروجيا

ذكر تقرير من يومية “كوريري ديلو سبورت” واسعة الأنتشار في إيطاليا، أن محاميين من نادي يوفنتوس وصلوا اليوم الجمعة إلى مدينة بيروجيا لمتابعة آخر التطورات بشأن قضية تحايل لويس سواريز في اختبار اللغة الإيطالية.

وخضع سواريز (33 عامًا) والمنتقل حديثًا إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى اختبار اللغة الإيطالية الأسبوع الفائت في جامعة مدينة بيروجيا، من أجل الحصول على جواز سفر إيطالي يخوله من الألتحاق بيوفنتوس.

ورُغم نجاح سواريز في الأختبار، فإن تأخر الإجراءات وإصدار الأوراق الخاصة بالصفقة، إضافة إلى أكتشاف واقعة الغش، أدت إلى إنهيار الأمر برمته واتجاه اليوفي إلى ألفارو موراتا.

ويحقق المدعي العام في مدينة بيروجيا في قضية تحايل سواريز في الأختبار، لمعرفة الطرف الذي مرر له الأسئلة قبل دخولة اللجنة، وتشير أصابع الأتهام إلى إدارة فريق يوفنتوس.

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فكتبت يومية “لا ريبوبليكا” ويومية “إلميساجيرو” الإيطاليتين أن المدير الرياضي ليوفنتوس، فابيو باراتيشي، له علاقة مباشرة بتسريب أسئلة الأختبار إلى لويس سواريز.

بينما كشفت مصادر مقربة من المدعي العام، أنه في حالة ثبوت التهمة ضد يوفنتوس، فإن العقوبات المنتظرة هي خصم نقاط من رصيده أو حرمان من سوق الانتقالات أو غرامة مالية.

ووصل محاميو يوفنتوس، لويجي تشابيرو وماريا توركو، إلى مكتب المدعي العام في بيروجيا من أجل الأطلاع على آخر المستجدات وتقديم المستندات التي تنفي التهمة عن السيدة العجوز.