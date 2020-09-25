ليونيل ميسي ينتهز رحيل سواريز لانتقاد إدارة برشلونة

انتهز ليونيل ميسي فرصة رحيل لويس سواريز اليوم الجمعة إلى أتلتيكو مدريد بعد 6 سنوات بقميص البلوجرانا، ليوجه انتقادات لاذعة جديدة لإدارة برشلونة.

ميسي لم يكن سعيدًا بقرار الإستغناء عن لويس سواريز في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث يُعد أفضل أصدقائه وشريكه الرئيسي في جميع النجاحات التي تحققت منذ عام 2014.

وأكمل المهاجم الدولي الأوروجوياني انتقاله إلى أتلتيكو مدريد بعد انهاء عقده بتوصية من المدير الفني الجديد “رونالد كومان” الذي لم يتفق بعد مع مهاجم جديد 24 ساعة من أول مباريات الفريق في الدوري الإسباني أمام فياريال.

ونشر ليونيل ميسي رسالة وداع غاضبة عن لويس سواريز، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستاجرام اليوم الجمعة، وقال “كنت فكرت في الأمر بالفعل، لكن اليوم عندما دخلت إلى غرفة خلع الملابس وظهر أنني فقدت شيئًا ثمينًا”.

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وأضاف “من الصعب عليّ ألا تكون هنا كُل يوم ونتشارك خارج وداخل الملعب. سأفتقدك كثيرًا، لقد مرت سنوات عديدة، مَر عليّ العديد من الزملاء، غداء وعشاء، أشياء كثيرة لن تُنسى أبدًا، كل يوم كنا معًا”.

وتابع “سيكون من الغريب رؤيتك بقميص آخر، وأكثر من ذلك مواجهتك كخصم، كنت تستحق أن ترحل عن برشلونة كواحد من أهم اللاعبين في تاريخ النادي، وليس طردًا كما فعلوا معك، لكن الحقيقة هي أنني لم أعد مُتفاجئًا من أي شيء في هذه المرحلة”.

وختم ليو ميسي رسالته المؤثرة “أتمنى لك التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من مسيرتك، أحبك كثيرًا، أراك قريبًا يا صديقي”.