أخبار برشلونة | كوتينيو يُسعد جريزمان بهذا القرار قبل بداية الدوري الإسباني

عاد نجم برشلونة، الدولي البرازيلي “فيليب كوتينيو” إلى رقم القميص الذي ارتداه عقب انضمامه من ليفربول إلى الكامب نو في الميركاتو الشتوي 2018.

وكان كوتينيو قد ارتدى القميص رقم “14” قبل ان يغيره إلى الرقم “7”، ولكن مع خروجه إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة وعودته إلى برشلونة من جديد طرأت بعض التغيرات على أرقام اللاعبين في صفوف الفريق الكتالوني.

من أبرز هذه التغيرات تخلي كوتينيو عن الرقم سبعة إلى زميله “أنطوان جريزمان” ليعود الرقم المفضل إلى المهاجم الفرنسي حيث كان يرتديه مع “أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد” وحتى مع المنتخب الفرنسي.

وحمل جريزمان القميص رقم “17” طيلة الفترة الماضية بعد مغادرته أتلتيكو مدريد نحو ملعب “الكامب نو”.

ومن المقرر ظهور الثنائي “كوتينيو وجريزمان” بالارقام الجديدة في مباراة برشلونة أمام فياريال في الدوري الإسباني يوم الأحد 27 سبتمبر 2020 على ملعب الكامب نو.

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