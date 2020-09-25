سوق الانتقالات | كالياري يُعلن خطف زيتو لوفومبو قبل بيراميدز المصري!

خطفت إدارة نادي كالياري الإيطالي الجناح الأنجولي اليافع “زيتو لوفومبو” قبل بيراميدز المصري، نظير مليوني يورو، قبل 48 ساعة من مباراة الفريق القادمة بالجولة الثانية من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى أمام لاتسيو.

وكتب الحساب الرسمي لنادي كالياري على موقع تويتر “من أنجولا…مع الحب” وأدرج مع تلك العبارة صورة لزيتو لوفومبو وهو يوقع على العقد طويل الأمد.

وحصل زيتو لوفومبو على عقد مدته 5 سنوات ينتهي في يونيو 2025، الأمر الذي يؤكد النوايا الاستثمارية لرئيس النادي “توماسو جيوليني” في عملية تسويقه في الملاعب الأوروبية وبيعه بمبلغ ضخم خلال عامين من الآن على أقل تقدير، وهذا ما فعله مع عدة لاعبين خلال الأيام الماضية، حيث ضم الكثير من الشبان.

ويضم خط وسط كالياري لاعبين أمثال “فابريزيو كاليجارا ونيكولو كافوتي وريكاردو لادينيتي وآليساندرو لومباردي وريكاردو سوتيل” والثنائي الفرنسي “ليساندرو وماتيو تراموني”، وجميعهم تتراوح أعمارهم ما بين 18 لـ 20 عامًا، الأمر الذي سيُسهل على زيتو مأمورية إثبات نفسه سريعًا.

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ولعب اللاعب الأنجولي صاحب الـ 18 عامًا على مدار الموسمين الماضيين مع نادي أول أغسطس الأنجولي (بريميرو دي اوجوستو) واستطاع الظهور بمستوى متميز خلال دوري أبطال أفريقيا بموسم 2020/2019 الذي ودعه فريقه من دور المجموعات أمام الزمالك ومازيمبي.

وترددت أخبار في المواقع والصحف الأنجولية أن إدارة نادي بيراميدز المصري فاوضت زيتو لوفومبو خلال الفترة الماضية، وطلبت التوقيع معه مقابل مبلغ مالي لم يرتق لتطلعات وطموحات إدارة أول أغسطس.

وطالب النادي الأنجولي نظيره المصري بالحصول على 1.5 مليون يورو لبيع زيتو لوفومبو، غير أن بيراميدز رفض الفكرة، وقرر الانسحاب من المفاوضات، ليقتنص كالياري الفرصة ويتعاقد مع اللاعب بمبلغ أعلى من تقييم أول أغسطس بـ 500 ألف يورو.