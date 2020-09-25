آرسنال يصطدم بالبداية المثالية لليفربول في قمة الدوري الإنجليزي

يتطلع ليفربول إلى مواصلة أنطلاقته المثالية بتحقيق الأنتصار الثالث على التوالي في بداية مشوار الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه يواجه مهمة صعبة عندما يخوض مباراته في المرحلة الثالثة التي تنطلق غداً السبت، حيث يصطدم مساء الإثنين في ختام المرحلة مع أرسنال الذي أظهر تطوراً واضحًا خلال الموسم الجديد.

وبعد أن حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي ليكون الأول له في المسابقة خلال 30 عامًا، قدم ليفربول الذي يدربه المدير الفني يورجن كلوب بداية قوية في الموسم الجديد وفاز في أول مباراتين أمام ليدز يونايتد وتشيلسي.

وتعززت طموحات ليفربول بشكل أكبر مع انضمام لاعب خط الوسط تياجو ألكانتارا من بايرن ميونخ والمهاجم دييغو جوتا من وولفرهامبتون، وقد يدفع كلوب باللاعبين ضمن التشكيل الأساسي في المباراة أمام أرسنال الذي حقق الفوز أيضًا في أول مباراتين له بالمسابقة.

وكان تياجو قد قدم أداء جيداً خلال 45 دقيقة شارك فيها في المباراة أمام تشيلسي، ويتوقع بيب ليندرز المدرب المساعد لليفربول أن اللاعب الإسباني ستكون له بصمة كبيرة في الفريق خلال هذا الموسم.

وقال ليندرز :”بالتعاقدات، يتحقق التحسن بشكل مباشر، وهذا يتضح عبر الدفع باللاعب في المباراة، عندما تشرك حارس مرمى جديد ويتصدى أو عندما تدفع بمهاجم جديد ويسجل.”

وأضاف :”لكن التطورات غير المباشرة الناتجة عن التعاقدات هي الأكثر أهمية.”

وأوضح :”نظراً لأن تياجو هادئ للغاية ويرسل العديد من التمريرات الإبداعية، فهو يدفع الأخرين للعب بهذه الطريقة. إنه لن يحسن الأداء فقط، وإنما سيطور اللاعبين الأخرين.”

ويعد جوتا وجها مألوفًا لدى جماهير الدوري الممتاز حيث تألق مع وولفرهامبتون في المواسم السابقة، وقد أبدى ليندرز ثقته في أن اللاعب سيكون له تأثير واضح.

وقال ليندرز بشأن المهاجم البرتغالي :”سيحسم مباريات، بالتأكيد”، مضيفًا أنه لاعب على مستوى العناصر الهجومية بالفريق وأنه يأمل في أن يتأقلم بشكل سريع.

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وحقق أرسنال كذلك بداية قوية في الموسم، وقد حقق فوزاً في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية إلى جانب انتصاريه في الدوري الممتاز.

وستتجدد المواجهة بين ليفربول وأرسنال في الدور الرابع من كأس الرابطة، وأعترف ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بأن اللعب على ملعب “أنفيلد” مرتين متتاليتين هو أمر صعب للغاية.

وقال أرتيتا :”يمكنكم تخيل هذا، ربما يكون ساحة المنافسة الأصعب في أوروبا أو في العالم، ولكن هكذا هو جدول المباريات، لنركز أولاً على مباراة يوم الإثنين، ونستعد جيداً ثم نرى كيف ستسير الأمور.”

وأضاف :”الفريق يتطور ويمكن رؤية المستويات التي قدمها. هذا هو وضعنا في الوقت الحالي. نرغب في المزيد من التطور وتقديم مستويات أفضل والمنافسة بشكل أكبر.”

كذلك تشهد منافسات المرحلة الثالثة صدامًا بين أثنين من الفرق التي حققت الفوز في المرحلتين الأوليين، حيث يلتقي كريستال بالاس مع إيفرتون، بينما يحل ليستر سيتي، المتصدر بفارق الأهداف، ضيفًا على مانشستر سيتي مساء الأحد.

وخاض مانشستر سيتي، الذي يدربه المدير الفني بيب جوارديولا، مباراة واحدة فقط، حيث تأخرت بداية مشواره في الموسم الجديد بعد أن حصل على أسبوع راحة إضافي عقب النهاية المتأخرة لمشواره في المنافسات الأوروبية للموسم الماضي.

وقدم مانشستر سيتي عرضًا قويًا في مباراته الأولى أمام وولفرهامبتون وبدأ مستعداً للمنافسة بقوة مجدداً على اللقب هذا الموسم.

أما مانشستر يونايتد الذي خاض مباراة واحدة أيضًا، فيتطلع إلى تحقيق الأنتصار الأول عندما يحل ضيفًا على برايتون غداً السبت في أفتتاح منافسات المرحلة، كما يحل تشيلسي ضيفًا على ويست بروميتش ألبيون.

وتشهد المرحلة نفسها لقاء بيرنلي مع ساوثهامبتون وتوتنهام مع نيوكاسل يونايتد وشيفيلد يونايتد مع ليدز يونايتد وويستهام يونايتد مع ولفرهامبتون وفولهام مع أستون فيلا.