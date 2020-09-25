أخبار برشلونة | هل بدأ الشك يحوم حول ثقة كومان بإدارة بارتوميو؟

بدأ مدرب برشلونة الجديد “رونالد كومان” يفقد الثقة بالفعل في إدارة النادي بقيادة جوسيب بارتوميو على الرغم من عدم توليه مسؤولية أي مباراة رسمية حتى الآن مع الفريق.

وذكرت صحيفة “الماركا الاسبانية” أن كومان بدأ يشعر بعدم الثقة في بيئة عمله ويعتقد أنه لا يملك السيطرة الكاملة على الوضع في النادي الكتالوني.

ويُزعم التقرير أن رونالد كومان بدأ بالفعل في إخبار المقربين منه أنه يشعر بعدم الارتياح في النادي وبدأ يشك في دوره مع الفريق.

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ويضيف التقرير أن كومان يشعر أن كل من الرئيس “جوسيب بارتوميو” ومجلس إدارته المختص في الجانب الرياضي للنادي يتركونه بدون أهمية إلى حد ما.

ولم يوقع النادي أي صفقات جديدة بعد منذ تعيين كومان كمدرب في الكامب نو بدلاً من “كيكي سيتيين” على الرغم من مغادرة عدد كبير من اللاعبين للنادي.

ورحل حتى الآن كل من “نيلسون سيميدو وأرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش ولويس سواريز” عن برشلونة، بالإضافة إلى صفقة مبادلة مع يوفنتوس للاعبي خط الوسط “آرثر ميلو” و”ميرالم بيانيتش” في وقت سابق من هذا الصيف.

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