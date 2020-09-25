رياضة | الزمالك يعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجمه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعى إدارة الزمالك، لحسم ملف الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية المقبلة.

الزمالك يوافق على رحيل عمر السعيد

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ووافق مسؤولو نادي الزمالك على رحيل عمر السعيد مهاجم الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

ويشارك مصطفى محمد بشكل أساسي، في مباريات الزمالك، بينما يحل بديل له المهاجم الكونغولي جاسونجو كابونجو، وهوا الأمر الذي دفع إدارة الأبيض للموافقة على رحيل عمر السعيد، في الميركاتو الصيفي.

يذكر أن الزمالك تعاقد مع البرتغالي جيمي باتشيكو لقيادة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحيل لقيادة التعاون السعودي.