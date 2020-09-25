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رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الثالثة

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي قبل انطلاق الجولة الثالثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتصدر دومينيك كالفيرت لوين نجم نادي إيفرتون الإنجليزي حاليا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 4 أهداف وبفارق هدف وحيد عن محترفنا المصري محمد صلاح نجم نادي وصاحب المركز الثالث.

وتنطلق منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل 26 سبتمبر بأول أربع مباريات من الجولة.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- كالفيرت.. 4 هدف

2- هيونج مين سون.. 4 أهداف

3- محمد صلاح .. 3 أهداف

4- ويلفريد زاها .. 3 هدف

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5- جيمي فاردي .. 2 أهداف

6- أليكسندر لاكازيت .. 2 أهداف

7- أليكسندر ميتروفيتش .. 2 أهداف

8- باتريك بامفورد .. 2 أهداف

9- ماتيوس كليخ .. 2 أهداف

10- هيلدر كوستا .. 2 أهداف

11- نيل موباي .. 2 أهداف

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