رياضة | عبد الحفيظ يعلن نتيجة تحاليل لاعبي الأهلي قبل مواجهة طنطا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ يعلن نتيجة تحاليل لاعبي الأهلي قبل مواجهة طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية تحليل «رابيد تيست»، الذي أجراه ‏اللاعبون، استعدادًا لمواجهة طنطا، المقرر لها مساء غد، السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات ‏والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز.‏

ويعلن رينيه فايلر، المدير الفني، قائمة الفريق، عقب انتهاء مران اليوم استعدادًا لمواجهة طنطا غدًا.‏