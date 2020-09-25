رياضة | محاولة أخيرة من برشلونة للتعاقد مع خليفة سواريز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محاولة أخيرة من برشلونة للتعاقد مع خليفة سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني سيقوم بمحاولة أخيرة من أجل التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن مسئولي النادي الكتالوني تمكنوا من توفير رواتب كان يدفعها تقدر بـ 70 مليون يورو عن طريق التخلي عن عدد من اللاعبين مثل سواريز وفيدال وراكيتيتش.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه مع بيع نيلسون سيميدو مقابل 30 مليون أصبح بمقدور النادي تحمل تكلفة التعاقد مع لاوتارو بالإضافة إلى تحمل الراتب الذي سيحصل عليه.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إنتر ميلان الإيطال يطلب الحصول على 98 مليون يورو مقابل التخلي عن نجمه الأرجنتيني وهو ما عقد الصفقة حتى الآن.