رياضة | سر جلسة رينيه فايلر مع مهاجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سر جلسة رينيه فايلر مع مهاجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على إجراء تقسيمة قوية للاعبين في المران الأخير اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة طنطا غدًا.
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا الليلة استعدادًا لمواجهة طنطا التي تقام مساء غدٍ السبت على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
كما عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق، على هامش مران الفريق مساء اليوم الجمعة، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة طنطا.
ويمتلك الأهلي 76 نقطة يتصدر بها جدول مسابقة الدوري التي حسمها الأهلي رسميا للمرة 42 في تاريخ القلعة الحمراء والخامسة على التوالي.