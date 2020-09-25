رياضة | حقيقة مفاوضات الأهلي مع النحاس لخلافة فايلر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات الأهلي مع النحاس لخلافة فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت في الساعات الماضية أنباء عن رغبة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في التعاقد مع مدرب المقاولون العرب عماد النحاس.

ويأتي هذا الأمر على خلفية توجيه الشكر للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي المنتظر الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة.

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وقال المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب محمد عادل فتحي في تصريحات صحفية اليوم إن ذئاب الجبل لم يتلق أي خطابات رسمية من الأهلي بشأن التعاقد مع عماد النحاس.

وأضاف: "بالطبع سنوافق على رحيل عماد النحاس للأهلي في حال أراد المدرب ذلك، لكن لم تصل أي عرض رسمي من الأهلي حتى الآن".

واختتم: "نرغب في المحافظة على الاستقرار خاصة أن الفريق يسعى لإنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل للكونفيدرالية الإفريقية".