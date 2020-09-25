رياضة | الأهلي يحدد موقف فايلر الخميس القادم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد موقف فايلر الخميس القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حددت إدارة النادي الخميس القادم موعدًا نهائيًّا لإعلان موقفها من رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.
جاء ذلك بعد استيضاح كل الأمور، وفي ضوء بنود التعاقد المبرم مع المدير الفني.
كما أكدت الإدارة أن كل ما يترد في وسائل الإعلام عن ترشيحات بديلة لخلافة فايلر كلام عار تمامًا من الصحة.
وأشار النادي إلى أنه لم يتم التطرق إلى هذا الأمر، خاصة أن قرار الإدارة بخصوص المدير الفني الحالي سوف يتحدد في الموعد المشار إليه، وبما يخدم مصلحة النادي ويحافظ على مسيرة الفريق محليًّا وقاريًّا.