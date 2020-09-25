رياضة | جاريث بيل يستفز ريال مدريد من جديد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يستفز ريال مدريد من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل جاريث بيل نجم ريال مدريد والمعار لصفوف توتنهام هوتسبر استفزار الملكي من جديد بتصريحات مثيرة للجدل.

وقال جاربث بيل في تصريحات شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية ردا على سؤال حول ما إذا كان قد ندم على الرحيل عن ريال مدريد: "لست نادما على الإطلاق، كلا، أنا فقط أحاول وألعب كرة القدم، هذا كل ما أستطيع أن أفعله، وكل شيء آخر يقال خارج عن إرادتي".

وأوضح بيل: "كما قلت لست نادما على ريال مدريد، وأي شيء آخر يقال هو مسؤولية من يقوله، وأعلم رأيي في نفسي، وأسرتي تعلم من أنا، وهذا كل ما يعنيني".

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وعاد اللاعب البالغ 31 عاما إلى توتنهام لمدة موسم على سبيل الإعارة مطلع الشهرالحالي، بعد 7 سنوات من رحيله عن صفوف النادي اللندني.

وعن أجواء عودته إلى الدوري الإنجليزي، أضاف الويلزي: "بالطبع الذهاب إلى ثقافة أخرى، وبلد آخر، يتطلب مني أن أنضج كشخص وكلاعب كرة، وهذا ما حدث بالطبع".

وتابع: "أنت تتعلم كيف تتعامل مع المواقف التي تواجهها، وقد تعرضت بطبيعة الحال لمواقف بها ضغوطات شديدة".

وعند سؤاله بشأن طموحاته مع توتنهام، أجاب بيل: "أرغب في أن أحقق أشياء مع السبيرز".