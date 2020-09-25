رياضة | محمد صلاح يخوض معركة شرسة على لقب الهداف هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يخوض معركة شرسة على لقب الهداف هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نجمنا المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول لخوض مباراة من العيار الثقيل أمام أرسنال يوم الإثنين القادم في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان ليفربول حقق الفوز في أول جولتين على ليدز يونايتد بنتيجة 4-3 وتشيلسي بنتيجة 2-0 ليعتلي صدارة المسابقة. وسجل محمد صلاح ثلاثية في شباك ليدز يونايتد في الجولة الافتتاحية لكنه مطالب بتسجيل أهداف أخرى للوصول لقمة ترتيب الهدافين. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي: دومينيك كالفيرت لوين، إيفرتون، 4 أهداف. سون هيونج مين، توتنهام، 4 أهداف. محمد صلاح، ليفربول، 3 أهداف. ويلفريد زاها، كريستال بالاس، هدفين. Advertisements باتريك بامفورد، ليدز يونايتد، هدفين. هيلدر كوستا، ليدز يونايتد، هدفين. ماتيوز كليتش، ليدز يونايتد، هدفين. نيل موباي، برايتون، هدفين. داني إنجز، ساوثهامبتون، هدفين. راؤول خيمينيز، وولفرهامبتون، هدفين. ألكسندر لاكازيت، آرسنال، هدفين. ساديو ماني، ليفربول، هدفين.

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