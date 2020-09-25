رياضة | تعرف على ترتيب الدوري المصري.. صراع الوصافة يشتعل بين الزمالك وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب الدوري المصري.. صراع الوصافة يشتعل بين الزمالك وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتلي النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بالموسم الحالي 2019 / 2020، وذلك بعد مرور 29 جولة من البطولة المحلية، وحسم الفريق الأحمر لقب البطولة للمرة 42 في تاريخه والخامسة على التوالي منذ الجولة الماضية.

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 76 نقطة، متفوقا بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه فريق الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 58 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم ليصبح رصيده الفعلي 55 نقطة.

وتقام اليوم الجمعة، 3 مباريات في ختام منافسات الجولة التاسعة والعشرين، حيث يلعب حاليا حرس الحدود مع طلائع الجيش، بينما يلتقي مصر المقاصة مع المقاولون العرب، ويواجه الاتحاد السكندري مع فريق انبي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم في البطولة المحلية:-

1- الأهلي 76 نقطة.

2- الزمالك 58 نقطة.

3- بيراميدز 54 نقطة.

4- المقاولون العرب 49 نقطة.

5- سموحة 40 نقطة.

6- الاتحاد السكندري 38 نقطة.

7- إنبي 38 نقطة.

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8- مصر المقاصة 37 نقطة.

9- أسوان 34 نقطة.

10- الإنتاج الحربي 34 نقطة.

11- طلائع الجيش 33 نقطة

12- الإسماعيلي 31 نقطة

13- الجونة 31 نقطة

14- المصري 30 نقطة.

15- حرس الحدود 29 نقطة.

16- وادي دجلة 28 نقطة.

17- نادي مصر 20 نقطة.

18- طنطا 18 نقطة.